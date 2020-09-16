Gaziantep'te 3 ev karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, Aydınlık Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında şahsın yakınlarına ait 19 kişinin yaşadığı 3 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.