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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 3 araç birbirine girdi! 2 ölü, 2 yaralı

        Gaziantep'te 3 araç birbirine girdi! 2 ölü, 2 yaralı

        Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobil, hafif ticari araç ve kamyon çarpıştı. Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 01:49 Güncelleme: 02.04.2024 - 01:49
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        Gaziantep'te 3 araç birbirine girdi! 2 ölü, 2 yaralı
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Çamtepe Mahallesi çevre yolunda, Burak Aslan yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle bir otomobil de kamyona yandan çarptı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada hafif ticari araçta bulunan Cesur Ekinci (44) ile Mehmet Güler (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Burak Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı çevre yolu, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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