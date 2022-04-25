Gaziantep'te 28 kilogram esrar ele geçirildi

AA

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

AA'nın haberine göre; dedektör köpeğin de yardımıyla yapılan aramada 28 kilogram kubar esrar ele geçirilirken araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.