DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yol kontörlü sırasında 2 taksi, bir hafif ticari araç ve minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.