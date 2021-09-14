Gaziantep'te 24 derslikli ortaokul için protokol imzalandı

Valilikte düzenlenen protokolde Şehitkamil İlçesi Umut Mahallesi'nde yapılması planlanan 24 derslikli ortaokul inşaatının projesi için ilk adım atıldı.
Vali Davut Gül, "Burada önemli olan yıllar önce memleketinizden ayrılsanız da burayı unutmamış olmanız. 40 yıl öncesinden gitmeniz bir şeyi değiştirmiyor. Gaziantep'te hayır yapıyor olmanız kent için faydalı olacak. Özellikle eğitime yapılan hayır, bu işlerin içerisinde önemli bir yer tutuyor. İnşallah sizin yaptığınız bu güzel iş diğer insanlara da örnek olacaktır. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 100. yılda 100 hayırsever adlı projenin Vali Gül'ün projesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Protokol ile özel bir okul yapıyoruz. Ayakkabı sektörü bizim için çok önemli çünkü iş, istihdam ve ihracat üretiyor. Hayırsever Mehmet Ali gibi İstanbul'a gitmiş ayakkabıcılığı markalaştırmış. Dünyaya ayakkabı satan bir ailenin gelip yıllar sonra bir okul açmak istiyorum demesi çok kıymetli. Ben aileye teşekkür ediyorum."
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de projede katkısı olanlara teşekkür etti.
Hayırsever Mehmet Ali Urgan ise memleketinde okul yapımına katkı sundukları için mutlu olduklarını ifade etti.
Daha sonra okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.
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