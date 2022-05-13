Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler aramada, 200 kilogram esrar ile terazi ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.