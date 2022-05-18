2 firari FETÖ hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.H. ve V.H.´nin gizlendikleri adresi belirledi.

Polisin düzenlediği operasyonla B.H. ve V.H. yakalandı. İki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.