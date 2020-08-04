Gaziantep'te 2 bin 830 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 830 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ayrıca denetim yaptıkları 458 iş yerinden birine cezai işlem uyguladı.