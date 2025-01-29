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        Haberler Spor Futbol Gaziantep'te 17 yaş altı kız futbolcular milli takımlara girebilmek için yarıştı - Futbol Haberleri

        Gaziantep'te 17 yaş altı kız futbolcular milli takımlara girebilmek için yarıştı

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Gaziantep'te 15 ve 17 Yaş Altı Milli Takım Kızlar Seçmeleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:39 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:39
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        Gaziantep'te 17 yaş altı kız futbolcular milli takımlara girebilmek için yarıştı
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        Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmeyi, genç kızların futbol oynamasını teşvik etmeyi ve yetenekli olanların milli takıma kazandırılmasını hedefleyen "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında daha önce Erzurum, Hakkari, Van, Ankara, Kayseri, İzmir, Denizli, Trabzon ve Samsun'da yapılan seçmeler Gaziantep'te devam etti.

        Şahinbey ilçesindeki Batur Stadı'nda yapılan seçmelere, Alg Spor, Arif Nihat Asya Spor Kulübü, Çamlıca 1977 SK, Gaziantep Alfa Spor, Gaziantep İdman Yurdu, Gaziantep Özçalışkan Spor, Gazikent Spor Kulübü, Kilis Ayata 79 Spor kulüplerinden yaklaşık 200 sporcu katıldı.

        A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, seçmelerle ilgili yaptığı açıklamada, bölgede depremi yaşayan kız çocuklarını daha güçlü kılabilmek adına burada olduklarını söyledi.

        Seçilen kızların 15 yaş altı milli takımın alt yapısını oluşturacağını anlatan Kıragası, "Her ili gezebilmek ve her ildeki kız çocuklarına dokunabilmek, onların hayallerini o tutkuyla bağlı oldukları futbolda milli takıma özdeşleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bugün de çok keyifli bir seçme yapacağımıza inanıyoruz. Kızlar çok heyecanlı onların heyecanına ortak olduğumuz için bizde çok mutluyuz." dedi.

        Kıragası, şu an ciddi anlamda bir havuzun oluşmaya başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Bizim önceden gittiğimiz yerde 40-50 oyuncu ile seçme yaparken 200'e yakın oyuncu ile seçme yapıyoruz. Bugün 10. seçmeleri yapıyoruz ve katılım çok fazla. Bizim için çok kıymetli anlar. Bugün Antep'teyiz, yarın Hatay'a sonra Adana'ya gideceğiz. Bu 3 seçme ve 3 ili sırayla gezmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi geçmişte yaşanan o deprem facialarının sonunda kız çocuklarına milli takım olarak destek olabilmek, yeni nesli BtcTurk ile beraber sahada görebilmek çok kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

        Kıragası, seçmeler bittikten sonra kız çocuklarını Riva'da toplayacaklarını ve oradaki seçmeler sonrası onları milli takıma adapte edeceklerini kaydetti.

        17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Teknik Sorumlusu Nazlı Ceylan Demirbağ ise projenin kendileri için çok keyifli geçtiğini belirterek alt yaş milli takım kadro havuzunu oluştururken, 2009-2010-2011-2012 doğumlu kız çocuklarını seçmelerde değerlendirdiklerini anlattı.

        Kadın futboluna yoğun ilginin olduğunu dile getiren Demirbağ, "Toplamda 20 şehirde projeyi gerçekleştiriyoruz. Hem kulüplerde oynayan lisanslı sporcular hem okullardan gelen sporcularımız var. Onları teknik, taktik, fiziksel, psikolojik ve sosyolojik açıdan değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte kadro ve yaş gruplarına uygun oyuncu performans aday oyuncu varsa hemen dahil ediyoruz." diye konuştu.

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