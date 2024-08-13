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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te 1500 hanede ücretsiz dönüşüm | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 1500 hanenin doğalgaz dönüşümü ücretsiz yapılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşülen Doğalgaz Dönüşüm Projesi'nin yeni etabı kapsamında yaklaşık bin 500 hanenin daha kömürden doğalgaz sistemine geçişi ücretsiz yapılacak. Proje, Yeşil Şehir Gaziantep'te hava kalitesini arttırarak kirliliğin önüne geçilmesini hedefliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:55
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        Gaziantep'te 1500 hanede ücretsiz dönüşüm
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Başkan Fatma Şahin'in başkanlığında yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan birleşimde şehrin hava kalitesini arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen Doğalgaz Dönüşüm Projesi'nin yeni etabı için yapılacak çalışma görüşüldü.

        GEÇİŞ ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAK

        İlgili madde kapsamında yaklaşık bin 500 hanenin daha kömürden doğalgaz sistemine geçişi ücretsiz olarak sağlanacak. Doğalgaz altyapısı ağının gelişmesiyle birlikte, ısınmada fosil yakıt kullanımının azaltılması ve karbon salınımında düşüşün sağlanması amaçlanıyor. Proje, Yeşil Şehir Gaziantep’te hava kalitesini arttırarak kirliliğin önüne geçilmesini hedefliyor.

        "KİRLİLİĞİN OLDUĞU YERLERDE HIZLANDIRACAĞIZ"

        Mecliste ilgili maddenin oylanması öncesi konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hanelerin doğalgaza geçişinin önemine vurgu yaparak, "Evleri ziyaret ettiğimde şunu gördüm. Bir oturma odasında ısınırken engelli, yaşlı, torunlar diğer odaları kullanınca çok rahat olduğunu görünce mahalle de çok hızlı bir şekilde diğerleri de doğalgaza geçti. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruyorlar. Sosyal yardımlaşmadan talep ediyoruz. Nereye kömür dağıtılıyorsa onlardan adres alıyoruz. Hava kirliliğini kömür dağıttığımız yerlerde önlememiz gerekiyor. Bin 500 kömür dağıtılan hanenin yer aldığı Şahinbey ile Şehitkamil'de hava kirliliğinin çok yüksek olduğu yerler var. O bölgelerde bunu hızlandıracağız. Sevindirici olan komşular da doğalgaza geçince mahalle yeşil mahalle olacak. Çok işe yarıyor bu temiz hava için" dedi.

        SEVİLLA İLE KARDEŞ ŞEHİR KARARI

        Meclis’te görüşülen maddeler kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Gaziantep ile İspanya'nın Sevilla şehri kardeş şehir oluyor. Karar çerçevesinde iki şehir arasında ilişkilerin güçlenmesi, ortak çalışmalarının devam ettirilmesi, iki taraf arasındaki dostluğun arttırılması, karşılıklı bilgi ve tecrübelerin paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

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        #yerel haberler
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        #doğalgaz
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