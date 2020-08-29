DHA

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, zabıta ekiplerinin de katılımı ile denetim gerçekleştirdi. Her iki ilçede yapılan denetimlerde tüketime uygun olmayan çuvallar içinde küflenmiş tohum ve küflenmiş biber ele geçirildi.

Ekipler yaklaşık 15 ton aflatoksin içeren biberi iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek ilçe dışındaki katı atık tesislerine götürdü. Biberler burada zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi. Ayrıca her iki ilçede 3 işletmeye 8 bin 343 TL para cezası kesildi.