Gaziantep'te 14 evde uygulanan karantina sona erdi

AA

İslahiye ilçesi Ağabey Mahallesi'nde bir süre önce yurt dışından gelen bir kişide koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine hastanın temas ettiği 58 kişinin bulunduğu 14 evde Hıfzıssıhha Kurulunca başlatılan karantina tamamlandı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından evlerin etrafında bulunan şeritler jandarma ekiplerince söküldü.

Mahalle Muhtarı Ömer Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede karantina altında hiçbir evin kalmadığını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulmasını ve herkesin evde kalmasını özellikle rica ediyoruz. Bu sıkıntıyı biz çektik, başkaları da çekmesin diye herkesin evde kalmasını istiyoruz." dedi.