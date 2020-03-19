Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine Korkun Sanayi Sitesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Aramada paketleme makinesi, farklı markalara ait çok sayıda deterjan poşeti ve 12 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.