10 yıl önce işlenen 3 cinayette katil baba-oğul çıktı

Gaziantep'te 2012 yılının Mart ayında kaybolan ve Kilis’teki Afrin Çayı kenarında toprağa gömülü halde cansız bedenleri bulunan Emine Düzkaya (45) Çağan Özoğlu (27) ve gelini Özlem Aslan Özoğlu’nun (22) cinayet şüphelileri 10 yıl sonra yakalandı. Şüphelilerin Özlem Aslan Özoğlu’nun babası Abdullah Aslan ve kardeşi Mehmet Fatih Aslan olduğu belirlendi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2012 yılında meydana geldi. İddiaya göre, Çağan Özoğlu, kendisine kaçan ve 1,5 yıl birlikte yaşadığı Özlem Aslan'ın hamile kalması üzerine nikah kıydırdı. Düğün hazırlıkları için de İstanbul’da yaşayan annesi Emine Düzkaya’yı çağırdı. Düzkaya, 3 Mart’ta Gaziantep’e gelip oğluyla birlikte gelinleri Özlem Aslan Özoğlu’nun ailesinin evine giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüştü. Bu görüşmenin ardından evden ayrılan anne, oğlu ve gelinlerinden bir daha haber alınamadı. Düzkaya, Özoğlu ve Aslan aileleri, polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kilis’in Deliçay Köyü Afrin Çayı kenarında piknik yapanlar, topraktan dışarı çıkmış ve hayvanlar tarafından parçalanmış bir insan ayağı fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan kazılarda Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Aslan Özoğlu’na ait cansız bedenler bulundu.

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, Özlem Aslan Özoğlu’nun ailesinden 5 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındılar ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Şüpheli şahıslar hakkında ‘Töre Saiki ile Öldürme ve Canavarca Hisle Öldürme’ suçlamalarından Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen davada şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmaması üzerine tahliye edildiler.