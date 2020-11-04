Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın bulunduğu işletmelere HES kodu zorunluluğu

AA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Gül, Kovid-19 vaka artışlarının durdurulması için "herkesin sosyal yaşantısını bir süre azaltması gerektiğini" vurguladı.

Gül, "Gaziantep'te 10 ve üzeri çalışanın olduğu iş yerlerinin HES kodu sorgulaması yapması zorunlu hale getirilmiştir. Toplu HES sorgulaması mümkün olup ayrıca zaman kaybı olmayacaktır." ifadesini kullandı.