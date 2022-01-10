DHA

Pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından tehlikeli ırkların kayıt altına alınması ile ilgili çalışma başlatılırken, bu hayvanların sahiplerince terk edilme vakaları da arttı. Kentte son 10 günde 9 Pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından sokağa bırakıldı. Vatandaşların ihbarıyla köpekler, belediye görevlileri tarafından alınarak barınağa götürüldü.

'PİTBULL SAYISI ÇOĞALMAYA BAŞLADI'

Yasaklı ırkların korunduğunu belirten barınak sorumlusu Bekir Şentürk Tehlikeli olduğu için yasaklı olan ırklara, 14 Ocak tarihine kadar sahipleri tarafından kısırlaştırılması ve cip takılması gerekiyor. Bu işlemin bir maliyeti söz konusu olunca sahipleri, hayvanlarını sokağa terk etmeye başladı. Yasaklarla birlikte sokağa bırakılan Pitbull sayısı çoğalmaya başladı. Son 10 gün içerisinde barınağımıza sokağa terk edilen 9 Pitbull cinsi köpek getirdik dedi. Şentürk, İslahiye Belediyesi ve gönüllülerin destekleriyle 5 dönüm alana kurulan barınakta halen 250 sokak hayvanına ev sahipliği yapıldığını da sözlerine ekledi.