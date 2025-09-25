Gaziantep'in köklü deri sanayi merkezi tabakhanelerinde yoğun mesai
Gaziantep'e yurdun dört bir yanından getirilen koyun, keçi, dana ve manda derileri, tabakhanelerde işlenerek dayanıklı ve kullanıma hazır hale getiriliyor.
Depolarda istiflenen derilerin önce tüyleri tıraşlanıyor, ardından büyük makinelerde yıkanarak temizleniyor.
Çeşitli boyalarla renklendirilen deriler, kurutma işleminin ardından tabaklama aşamasına alınıyor.
Makinelerde preslenen tabaklanmış deriler, Gaziantep’in geleneksel el sanatlarından yemeni başta olmak üzere çanta, kemer ve benzeri birçok deri ürününün yapımında kullanılmak üzere ustalara ulaştırılıyor.
Her aşaması belirli bir iş bölümüne dayanan süreçte depolama, tıraşlama, yıkama, boyama, kurutma ve presleme işlemleri farklı ustalar tarafından yürütülüyor.
Gaziantep tabakhaneleri, hem kentin köklü deri sanayisinin merkezini oluşturuyor hem de bölgedeki yüzlerce işletmenin hammadde ihtiyacını karşılıyor.
