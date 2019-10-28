28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi 2021'e kadar uzatıldı. Sumudica, başkan yardımcısı Mahsun Altunkaya ve genel sekreter Müslüm Özmen'in de katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
SUMUDICA; "BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gaziantep'te olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederken, "Kariyerime Gaziantep'te devam etmekten dolayı çok mutluyum. Burada geride bıraktığımız sürede yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yönetimimizin de bu doğrultuda bana güvenmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzatmaları uzun vadeli başarılar için beni heyecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek ve başarılı olmaya devam edecek" diye konuştu.
MAHSUN ALTUNKAYA: "HOCAMIZDAN MEMNUNUZ"
Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsun Altunkaya, teknik direktör Sumudica'ya olan güvenlerini bir kez daha dile getirerek; "Gaziantep şehrinin başarısı için hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bu takımın başarılı olması için her fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Ve bu doğrultuda başarılı olacağına en ufak şüphemiz olmayan hocamız Sumudica ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi uzattık. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum ve hocamızın takımımızı başarıya ulaştıracağına inanıyoruz. Kendisine de bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
MÜSLÜM ÖZMEN: "TAKIMIMIZ, TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ BİR YER TUTMAYA DEVAM EDECEKTİR"
Genel sekreter Müslüm Özmen imza töreninde yaptığı açıklamada, "Sumudica kısa süre içerisinde hem bizlerin hem de taraftarlarımızın büyük sevdiği bir isim haline geldi. Kendisiyle sözleşme uzatırken en ufak bir şüphemiz olmadı ve karşılıklı olarak sözleşme uzatma konusunda fikir birliğine vardık. Futbolda en önemli başarı unsurlarından birinin istikrar olduğuna inanıyoruz. Bu dönemde Gaziantep Futbol Kulübümüz, adına yakışır sonuçlar almaya devam edecek ve Türk Futbolu'nda önemli bir yer tutmaya da devam edecektir. Sumudica'ya, tüm ekibine ve futbolcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
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