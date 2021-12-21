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Gaziantep Şehir Hastanesi'nin devrine onay

Rekabet Kurulu, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin Rönesans ve Meridiam tarafından devralınmasına izin verdi

21.12.2021 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep Şehir Hastanesi'nin devrine onay
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin Rönesans ve Meridiam tarafından devralınmasına izin verdi.

Rekabet Kurumu sitesinde yer alan açıklamada Gaziantep Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin doğrudan kontrolünün Webuild SPA (eski ticari unvanıyla Salini Impregilo SPA) ve Kayı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hisselerin tamamının ve Samsung C&T Corporation’a ait %2 hissenin satın alınması yoluyla Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. ve Meridiam tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.

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