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Gaziantep Seçim Sonuçları 2023: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Gaziantep 2023 seçim sonuçları

Seçimlerde oy kullanan milyonlarca seçmen sonuçları yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşiyor. Habertürk'ün Gaziantep Seçim Sonuçları 2023 sayfası üzerinden hem Gaziantep iline ait hem de diğer tüm iller ve ilçelere ait seçim sonuçlarını takip edebileceksiniz. İşte 2023 Gaziantep seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giden milyonlarca kişi sonuçlara odaklandı. Gaziantep seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Peki, Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Gaziantep seçim sonuçları...

  • GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Gaziantep Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Gaziantep Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Gaziantep Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    GAZİANTEP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GAZİANTEP'TE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TKLAYINIZ

  • GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Gaziantep Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 GAZİANTEP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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