Gaziantep Seçim Sonuçları 2023: Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Gaziantep Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Gaziantep seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 82.46 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:39 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 91.3 oldu. Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 634.057 oyla yüzde 62.88 - Kemal Kılıçdaroğlu: 374.254 oyla yüzde 37.12 aldı.

Gaziantep 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 634.057 oyla yüzde 62.88

Kemal Kılıçdaroğlu: 374.254 oyla yüzde 37.12

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 684.050 oyla yüzde 59.76 - Kemal Kılıçdaroğlu: 396.593 oyla yüzde 34.65 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Recep Tayyip Erdoğan: 634.057 oyla yüzde 62.88Kemal Kılıçdaroğlu: 374.254 oyla yüzde 37.12