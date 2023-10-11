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        Haberler Gündem Gaziantep sarsıldı! 11 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Gaziantep'te deprem! 11 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 11 Ekim 2023 Çarşamba günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:58 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:58
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Gaziantep'te meydana gelen deprem ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          GAZİANTEP'TE DEPREM

          AFAD verisi ile Gaziantep Nurdağı'nda saat 01.12'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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