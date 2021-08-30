Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

AA

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene AK Parti, CHP milletvekilleri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda dua okundu, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga tarafından anıta çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören sonunda katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

- Malatya

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk anıtına Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından çelenk sunuldu.

Vali Aydın Baruş, anıt şeref defterine, günün anlam ve önemini belirten yazı kaleme aldı. Anıt önündeki törenin ardından Baruş, makamında askeri ve mülki erkanın tebriklerini kabul etti.

İnönü Caddesi'nde devam eden tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Baruş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı.

Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.

Törende Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler de uçuş gerçekleştirdi.

Törene AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer ilgililer katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş ve beraberindekiler, Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı ve şehitler için dua edildi.

Vali Coşkun, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Trabzon Caddesi'nde devam eden törende Vali Coşkun ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Toptaş ve Garnizon Komutanı Terzioğlu, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

- Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Soytürk, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü haklı bir gurur ve sevinç içinde kutladıklarını belirtti.

Toplumun tüm kesimleri ile dil, din, ırk, mezhep ve inanç gözetmeden bu kutsal mücadelede omuz omuza yer aldığını anımsatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Eşsiz kumandan Mustafa Kemal'in 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.' emri doğrultusunda yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'yle düşmanın taarruz gücü kırılmıştır. Asil milletimiz, yediden yetmişe, bütün fertleriyle el ele verip elinde, avucunda ne varsa fedakarlık yaparak ordusu ile tek vücut olmuş ve vatanı düşman işgalinden ebediyen kurtarmak için cepheye koşmuştur."

Konuşmanın ardından Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehter Takımı'nın gösteri düzenlediği program, öğrencilerin şiirler okuması ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törene AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağırceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törene AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurum amirleri katıldı.​​​