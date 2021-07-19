Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki hayvan pazarlarında hareketlilik

AA

Gaziantep merkez ve ilçelerinde arife günü kurbanlıklarını almak isteyen vatandaşlar, kurban pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığı nedeniyle sabah erken saatlerinde pazara giden vatandaşlar sıkı pazarlığın ardından kurbanlıklarını alıyor.

Kurban almak isteyen vatandaşlardan Ahmet Açık, AA muhabirine, istediği paraya kurban bulduğunu ve bunun için mutlu olduğunu belirterek, "Hava çok sıcak onun için erken geldim. Zaman daraldıkça fiyatlar azalıyor bunu biliyorum onun için son gün geleyim dedim ama parama göre buldum kurbanlık." dedi.

- Malatya

Malatya'da ise kurbanlık almak isteyen vatandaşlar hayvan pazarına sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

Pazarda kurbanlık hayvan satan Vahap Koç, satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Koç, bayrama katar elindeki hayvanların tamamını satmayı hedeflediğini belirterek, "20 büyükbaş hayvan sattım, Allah berekete versin, 8 hayvanım kaldı. Onları da akşama kadar satarım." diye konuştu.

Nakliyeci Coşkun Yılmaz da bayram dolayısıyla işlerinin açıldığını dile getirerek, "Kurban satışları iyi, çok şükür biz de kazanıyoruz." dedi.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurban alma işlemlerini arife gününe bırakan vatandaşlar, sabah saatlerinde hayvan pazarlarına gitti. Satıcılarla sıkı pazarlık yapan vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıkları almaya çalıştı.

Bu yıl kurban satışlarından memnun olmayan besiciler, ellerindeki hayvanları uygun fiyata satmaya çalışıyor.

30 yıldır besicilik yapan Hacı Ömer Keleşoğlu, geçen yıllara göre bu yıl kurban satışının az olduğunu belirtti.

Kurbanlıkların fiyatlarının çok uygun olduğunu ifade eden Keleşoğlu, "Besiciler, olarak bu yıl zor geçti, Masraflarımız arttı. Bu nedenle fiyatların düşeceğine inanmıyorum. Vatandaşlarımıza tavsiyem gelip kurbanlıklarını alsınlar. Son günlere bırakmasınlar" diye konuştu.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarında besiciler ile alıcılar arasında kurban pazarlıkları renkli geçiyor.

Besicilerden Erdoğan Kar, pazarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Vatandaşların ibadet için kurbanını aradığını anlatan Kar, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da kurbanlık almak isteyen vatandaşlar hayvan pazarına sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

Satıcılardan Şükrü Erikçioğlu, bu yıl satışların düşük olduğunu belirterek, "Şu an pazar kalabalık ama satışlar yok, küçük baş hayvan satışlarımız bin 800 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor." diye konuştu.

- Kilis

Kilis'te de canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Kurbanlık alımını bayram gününe bırakmak istemeyen vatandaşlar, pazarda besiciler ile sıkı pazarlıklar yapıyor.

Şanlıurfa'dan kurbanlıklarını Kilis'e getiren besici Mehmet Çelik, satışların bu yıl normal olduğunu belirterek, kurbanlıkların kilogram fiyatının 19 ile 32 lira arasında değiştiğini söyledi.