AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Atakaş Hatayspor'da forma giyen kaleci Kılıçarslan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kulübün başkan yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreter Erhan Özmen'in katıldığı törenle Kılıçarslan'ın sözleşmeye imza attığı belirtilen açıklamada, "Ekrem'e bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.