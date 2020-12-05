GAZİANTEP - İslahiye'de sokaklar boş kaldı

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İslahiye ilçesinde cadde, park ve meydanlar boş kaldı.Polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.

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