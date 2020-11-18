İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Denetimlerde görevli polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerine giren vatandaşlarda ateş ölçümü yaptı.Vatandaşlar maske denetimi ve dezenfektan sunumunun ardından pazara alındı.Ekipler, sigara içme yasağı uygulanacak yerlerde de denetimlerini sürdürdü.

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