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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

25.12.2020 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
AA

Törende İstiklal Madalyası'nın takıldığı Türk bayrağı göndere çekildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıdaki katılımcıyla gerçekleştirilen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, ve diğer ilgililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Protokol üyeleri daha sonra Şehitler Abidesi'ne kadar yürüdü. Burada saygı atışı gerçekleştirildikten sonra katılımcılar Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi'ni ziyaret etti.

Halkın ziyaretine açılan müze hakkında yetkililer bilgi aldı.Vali Davut Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, müzenin olağanüstü bir zekayla tasarlandığını belirterek, "Mümkünse her vatandaşımızın yılda en az 1 kez burayı ziyaret etmesi gerekir. Böylelikle geçmişle alakalı anılarımızı tazelememiş oluruz." dedi.

Türkiye'nin her noktasındaki insanların Kurtuluş Savaşı dönemini anlamak için bu müzeyi ziyaret etmeden zihnindeki tabloyu tam oluşturmasının mümkün olmayacağını ifade eden Gül, "Mutlaka bu müzenin görülmesi lazım. Antep savunmasının ruhunu yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şanlı ve şerefli bir ecdanın torunları olarak kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüne azimle ilerlediklerini aktardı."Biz bir nevi geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe imzamızı atıyoruz." diyen Şahin, herkesi müzeyi gezmeye davet etti.

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