Kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanların, buzlu et kokteyli ile serinlemeleri sağlanıyor. Ayı ve fil gibi hayvanlar için ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli hazırlanıyor.