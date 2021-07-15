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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesinden kaçan aslan etkisiz hale getirildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın kafesinden çıkması üzerine ziyaretçiler tahliye edildi.

15.07.2021 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesinden kaçan aslan etkisiz hale getirildi
AA

Hayvanat bahçesindeki bir aslan bakıcısını yaraladıktan sonra kafesinden dışarı çıktı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi.

Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Aslanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Aslanın yaraladığı bakıcısının Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın kontrol altına alınmasının ardından hayvanat bahçesine yeniden ziyaretçi alınmaya başladı.

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