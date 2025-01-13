Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde, 34 gün önce yaşanan olayda, çamura saplanan TIR'ı kurtarmaya çalışan Reşit Yıldırım'ın (53) başına aracın lastiğinden fırlayan taş isabet etti.

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HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

34 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

Yıldırım, buradaki müdahalelere rağmen 34 gün sonra hayata veda etti. Reşit Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.