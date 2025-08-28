Gaziantep'te olay, 10 Ağustos günü Nizip ilçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (64) ile eşi Ayten Alıcı (67) arasında tartışma çıktı.

AĞIR YARALAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ İHA'daki habere göre kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine İ.A. eşi Ayten Alıcı'yı bıçakla ağır yaraladı, daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

HAYATA 20 GÜN TUTUNABİLDİ Olay sonrası ağır yaralanan kadın yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken saldırgan koca ise gözaltına alındı. Hastanede 20 gündür tedavisi devam eden Ayten Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

NİZİP'TE TOPRAĞA VERİLDİ Ayten Alıcı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedildi. KATİL KOCA TUTUKLANDI Olay sonrası kendisini ihbar eden ve gözaltına alınan katil zanlısı koca İ.A. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.