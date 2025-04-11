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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Araç alev topuna döndü! Feci kazada 2 can kaybı var! - Son dakika korkunç kaza! | Son dakika haberleri

        Araç alev topuna döndü! Feci kazada 2 can kaybı var!

        Gaziantep'te bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinin alev topuna döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:46
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        Araç alev topuna döndü! 2 can kaybı var!
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i öğretmen, 2 kişi öldü, 2 öğretmen de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi Yolbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Kıllı (25) yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Seyfettin Çimen’in (57) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Kaza sonrası hafif ticari araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yanan hafif ticari araca müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsa Kıllı ile otomobildeki öğretmen Mustafa Kadan’ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Seyfettin Çimen ile Kübra İnci (28) ise ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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