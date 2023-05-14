Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Gaziantep Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Gaziantep Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Gaziantep seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Gaziantep Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 85.03 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 78.9 oldu. Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 529.098 oyla yüzde 59.90 - Kemal Kılıçdaroğlu: 304.742 oyla yüzde 34.50 - Sinan Oğan: 45.342 oyla yüzde 5.13 - Muharrem İnce: 4.166 oyla yüzde 0.47 oy aldı.



Gaziantep 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 529.098 oyla yüzde 59.90Kemal Kılıçdaroğlu: 304.742 oyla yüzde 34.50Sinan Oğan: 45.342 oyla yüzde 5.13Muharrem İnce: 4.166 oyla yüzde 0.47

Gaziantep Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 84.17 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:05 itibarıyla yüzde 73.1 oranında açıldı. 2023 Gaziantep milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 478.987 oyla yüzde 59.78 - Millet İttifakı: 209.234 oyla yüzde 26.11 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 65.084 oyla yüzde 8.12 - Ata İttifakı: 25.099 oyla yüzde 3.13 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.886 oyla yüzde 0.23 aldı. Saat 22:05 itibarıyla 2023 Gaziantep milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 478.987 oyla yüzde 59.78Millet İttifakı: 209.234 oyla yüzde 26.11Emek ve Özgürlük İttifakı: 65.084 oyla yüzde 8.12Ata İttifakı: 25.099 oyla yüzde 3.13Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 1.886 oyla yüzde 0.23AK Parti: 361.381 oyla yüzde 45.10CHP: 164.567 oyla yüzde 20.54MHP: 79.327 oyla yüzde 9.90YEŞİL SOL: 65.084 oyla yüzde 8.12İYİ Parti: 44.667 oyla yüzde 5.57YENİDEN REFAH: 32.573 oyla yüzde 4.07ZP: 23.326 oyla yüzde 2.91BBP: 5.706 oyla yüzde 0.71MEMLEKET: 5.494 oyla yüzde 0.69AP: 1.773 oyla yüzde 0.22ANAP: 1.300 oyla yüzde 0.16AB: 1.067 oyla yüzde 0.13MP: 977 oyla yüzde 0.12SOL PARTI: 960 oyla yüzde 0.12GBP: 959 oyla yüzde 0.12TKP: 760 oyla yüzde 0.09HAKPAR: 506 oyla yüzde 0.06MİLLİYOL: 427 oyla yüzde 0.05HKP: 330 oyla yüzde 0.04YP: 290 oyla yüzde 0.04TKH: 166 oyla yüzde 0.02GENÇ: 0 oyla yüzde 0.00TİP: 0 oyla yüzde 0.00