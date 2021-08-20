Akınal, takımın Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçirdiğini ve hiçbir açılış maçını kazanamadıklarını anımsattı.
Yeni sezonun açılış maçında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2 yenildiklerini hatırlatan Akınal, "Maçta takımın oyunundan memnun kaldık. Bir takım aksilikler oldu. İlk gölü kendi kalemize attık. Ayrıca kırmızı kart yedik ve 10 kişi kaldık. Ancak ikinci yarı rakipten daha iyi oynadık. Bir defa kalemize geldiler ve gol attılar. Cevabını da verdik ama top yuvarlak, bir şekilde kaybettik." diye konuştu.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş maçına odaklandıklarını belirten Akınal, takımın hafta içinde iyi hazırlandığını söyledi.
"BİZ KENDİ MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"
Başkan Akınal, her maça büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu hafta Beşiktaş maçı var. Beşiktaş son şampiyon. Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar ve ona göre takımı kurdular. Biz kendi mücadelemizi vereceğiz. İyi oynayan kazansın. Biz Erol (Bulut) hocamızdan çok memnunuz. Takıma gayet güzel arkadaşlık ve kondisyon verdi. Gayet olumlu çalışmalar yapıyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah iyi bir sonuç alacağımızı ümit ediyoruz."
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1,5 yıl maçları seyircisiz oynadıklarını ancak yeni sezonda belirlenen kurallar çerçevesinde futbolseverlerin tribüne alındığını dile getiren Akınal, "Taraftarlarımızı çok özledik. Taraftar futbolun en önemli parçalarından biri. Sahada olan oyuncular, onların desteği sayesinde hırslanıyor. Onlar bize gerçekten çok büyük destek veriyor. Tribünlerden "Bastır Gaziantep" seslerini duymayı çok özledik. Çünkü futbol bir coşku oyunudur. Onlar olmazsa bizim bir parçamız eksik kalıyor." diyerek sözlerini tamamladı.
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