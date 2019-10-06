Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep Futbol ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 13. ve 71. dakikalarda Edin Visca'nın asistlerinde Enzo Crivelli'den geldi. Gaziantep'in tek sayısını ise 24. dakikada Twumasi kaydetti. Öte yandan Gaziantep'te Güray Vural, VAR incelemesi sonrasında 18. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fransız oyuncu Crivelli, bu maçla birlikte ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Bu sonucun ardından Başakşehir üst üste 2. galibiyetini aldı ve 11 puana yükseldi. Gaziantep Futbol ise Fenerbahçe'nin ardından 2. mağlubiyetini yaşadı ve 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Gaziantep ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada gelişen konuk ekip atağında İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ceza sahasının sağ içinde topla buluşan Crivelli'nin şutunda kaleci Lontigkin topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

13. dakikada Visca'nın sağ kanattan hızla ceza sahasına girmesinin ardından yerden verdiği pas sonrası kale önünde topa dokunan Crivelli takımını öne geçirdi: 0-1.

24. dakikada verilen geri pas sonucu buluştuğu topu kale çizgisi önünde ayağında tutan konuk ekip kalecisi Mert Günok'a Gaziantep FK'dan Twumasi pres yaptı. Bu sırada topa dokunmayı başaran Twumasi takımı adına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

40. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden vuruşunda top kaleci Lontigkin'da kaldı.

55. dakikada İrfan Can'ın şık pasında Visca topu Crivelli'ye çıkardı ancak bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutu üstten auta gitti.

57. dakikada Demba'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Lodygin çeldi ancak savunma hatasının ardından top Crivelli'nin önünde kaldı. Lodygin, Crivelli'nin şutunu da çıkarırken, seken topu Visca topuğuyla ağlara göndermek istedi ancak bu kez savunma gole izin vermedi.

61. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Demba Ba attığı çalımın ardından topu Elia'yı bıraktı. Bu futbolcunun sol çaprazdan çektiği şut kaleci Lodygin'de kaldı.

71. dakikada Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca topu kale önündeki Crivelli'yi çıkardı, bu futbolcuya sadece dokunmak kaldı. Başakşehir, Gaziantep deplasmanında 2-1 önde.

83. dakikada Başakşehir'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vurdu, direğe çarpıp oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.