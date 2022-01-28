İHA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak" ifadelerine yer verildi.

1. LİG

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ertelenen iki maçın yapılacağı tarihler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak.

Ligde 23 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada önce ertesi güne, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası ise kaldığı dakika ve şartlarda 10 Mart Perşembe günü saat 20.00'de yapılacak.