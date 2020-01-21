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Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak yakaladıkları çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayınca mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Ligin ilk yarısında 14 puan toplandığını ve bunun yadsınamaz bir başarı olduğunu aktaran Büyükekşi, bu puanın önemini bildiklerini ancak bu önemi daha kıymetli hale getirebilmek için için yarıda toplayacakları puanın önem arz ettiğini ifade etti.
Şu an takımın ligin başındaki ilk 10 hedefi kapsamında yoluna devam ettiğini bildiren Büyükekşi, takımı güçlendirmek istediklerine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Geldiğimiz nokta çok iyi ama bu puanlara güvenerek arkamıza yaslanıp oturamayız. O yüzden puanlar elde etmeye devam etmeliyiz. Bunun için da takımı güçlendirmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda başarılı olabilmek adına yönetim olarak gerekli fedakarlıkları yapacağız. Taraftarımızın transfer beklediğini biliyoruz. Taraftarımızı sevindirecek ve mutlu edecek haberler de yakında gelecek ama aceleci davranmak futbolda bir takım hatalar ortaya koyabilir. Biz riskleri minimize ederek, takımımıza faydalı olacak isimler üzerinde çalışıyoruz. Şunu söyleyebilirim artık transferlerde son aşamaya geldik."
Büyükekşi, kaleci Haydar Yılmaz'ın devre arasındaki ilk transferlerinin olduğunu anımsatarak, yakında yeni isimlerin de takıma dahil olacağını sözlerine ekledi.
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