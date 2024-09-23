Gaziantep FK-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Gaziantep FK-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı 4 maç sonunda 4 puan toplayan bordo-mavililer, Gaziantep'i devirip galibiyetle tanışmak istiyor. 4 maçta 1 galibiyet alan ve 3 puanı bulunan Gaziantep FK da güçlü rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
STAT: Gaziantep BŞB
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Furkan, Kozlowski, Lungoyi, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Ömürcan, Bruno Viana, Okereke.
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Cham, Nwakaeme, Cihan, Banza.
Trabzonspor, ligde geride kalan 4 maçta 4 beraberlik aldı ve 4 puan topladı.
4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Gaziantep FK'nın ise 3 puanı bulunuyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
14. RANDEVU
İki takım geride kalan 10’u Süper Lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-0 üstünlüğü bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan Savic, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Edin Visca ile sakatlığı süren Enis Destan maçta forma giyemiyor.