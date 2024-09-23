Gaziantep FK-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

STAT: Gaziantep BŞB

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Furkan, Kozlowski, Lungoyi, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Ömürcan, Bruno Viana, Okereke.

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Cham, Nwakaeme, Cihan, Banza.

Trabzonspor, ligde geride kalan 4 maçta 4 beraberlik aldı ve 4 puan topladı.

4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Gaziantep FK'nın ise 3 puanı bulunuyor.

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14. RANDEVU

İki takım geride kalan 10’u Süper Lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-0 üstünlüğü bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.