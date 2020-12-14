AA

Ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında kaybeden kırmızı-siyahlılar, o günden bu yana yenilmiyor. Ligin 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Gaziantep temsilcisi, rakibini 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ligde sadece tek mağlubiyeti bulunan ve 12. hafta sonunda ligin en az yenilen takımı haline gelen Gaziantep FK, geride kalan haftalarda 18 puan toplamayı başardı.

Gaziantep ekibi, geride kalan haftalarda 1 kez yenilirken 6 kez berabere kaldı, rakiplerini 4 kez de yenme başarısı gösterdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 12. hafta sonunda ligin en çok berabere kalan (6'şar maç) takımı unvanını Göztepe ile paylaştı.

GOL YOLLARINDA ETKİLİ İSTATİSTİK

Gaziantep FK'nin lig performansı incelendiğinde gol yollarında da önemli bir istatistik yakaladığı ortaya çıkıyor.

Geçen sezon dahil geride kalan 19 lig maçında rakip kaleyi boş geçmeyen Gaziantep temsilcisi, bu karşılaşmalarda en az birer gol atmayı başardı.

En son geçen sezonun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı karşılaşmada gol bulamayan Gaziantep Futbol Kulübü, bu süreçte rakip fileleri 31 kez havalandırdı, 23 kez de kalesindeki gollere engel olamadı.

HEDEF GALİBİYET SAYISINI ARTIRMAK

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen yılı şampiyonlukla kapatmış bir takıma karşı mücadele etmenin kolay olmadığını söyledi. Ancak iyi hazırlanarak deplasmanda Medipol Başakşehir'i yendiklerini anlatan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Zor bir maçı galibiyetle geride bıraktık. Ayrıca yenilmezlik serimizi de sürdürmüş olduk. Bunun için mutluyuz. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Evet biz yenilmiyoruz ama ligin en çok berabere kalan takımlarından da biriyiz. O yüzden galibiyet sayılarını artırmak istiyoruz. Bunun en büyük nedeni de geçen haftalarda yaşadığımız şanssızlıklar. 2 maçta son saniyelerde gol yiyerek galibiyeti kaçırdık. Bunlar olmasa şimdi daha fazla puanımız olabilirdi. Her şeye rağmen lig uzun maraton. Bu maçın galibiyet sevincini bir kenara bırakacağız. Yeni haftaya odaklanacağız. Çünkü bu hafta da evimizde Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. İnşallah bu rakibimizi de yenmek istiyoruz."