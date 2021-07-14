Yeni sezon hazırlıklarını Bolu´da sürdüren Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sumgayıt FK ile mücadele etti. Bolu Karaçayır Tesisleri´nde oynanan maçta Gaziantep FK´ya galibiyeti getiren golleri 30´uncu ve 40´ıncı dakikalarda Nouha Dicko kaydetti. Sumgayıt FK´nın tek golü ise 85´inci dakikada Ali Ghorbani´den geldi.

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