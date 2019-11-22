22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sumudica, yaptığı açıklamada, son haftalarda sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeniyle sahadaki kadroda revizyon yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.
Geride kalan 11 haftada 15 puan toplamalarının önemli olduğunu belirten Rumen teknik adam, "Bu takım başarısız olursa suç benimdir, takımdaki başarının sorumlusu da tüm takımdır. Başkanından malzemecisine, futbolcusundan çimcisine kadar güzel bir aile ortamı yakaladık. Başarı, tüm bu ailenin başarısıdır." dedi.
Türkiye ligindeki birçok takımın mali sorunlarla uğraştığını ancak Gaziantep FK yöneticilerinin futbolculara bunları hiç yansıtmadığını vurgulayan Sumudica, bu fedakarlığın da karşılığını vermeye çalıştıklarını kaydetti.
Deneyimli teknik direktör, takımdaki sakatlıkların çok üzücü olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Ben buraya gelirken ilk yarı için 21-22 puan hedefledik çünkü takımımın seviyesini biliyorduk. Ama çok fazla oyuncu kaybettik. Mesela Abdul-Aziz Tetteh sakatlandı. Junior Morais ve Mehmet Erdem sakatlandı. Şu an sol bekim yok. Olarenwaju Kayode 6 maç oynamadı. Takımda şu an sol bek yok, forvet de yok. Çünkü Muğdat Çelik ile Muhammed Demir de sakat. Bir alt ligden yeni gelmiş bir takımız, bu takım 5-6 oyuncusunu kaybediyorsa ve maçlara böyle çıkarak bu hale geliyorsa bence kötü durumda değiliz. Patrick Twumasi'yi forvet yapmaya çalıştık ama o şimdiye kadar hiç bu mevkide oynamamıştı. Bazen 3'lü stoperle oynuyorum çünkü kanat oyuncularım yok."
Ligin köklü kulüplerinin daha iyi kadrolara sahip olmalarına rağmen Gaziantep FK'den daha kötü durumda olduklarını savunan Sumudica, takım olarak gelecek için umutlu olduklarını söyledi.
Marius Sumudica, ligin 12. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yapılacak maçta 5-6 oyuncudan yararlanamayacaklarını dile getirerek, "Bu arkadaşların yerini altyapıdan getireceğimiz arkadaşlarla dolduracağız. Yedek kulübemizde altyapı çocukları oturacak. Onlara saygı duyuyorum, çünkü onlar geleceğin futbolcuları. Ama takımın durumu da bu." ifadelerini kullandı.
SAKATLIKLARIN NEDENİ
Takımda yaşanan sakatlıkların ayrıntılarını anlatan Sumudica, şöyle devam etti:
"Muğdat Çelik, hazırlık maçında sakatlandı. Rakibi ayağına bastı. Tetteh, Rizespor maçında dizinde sıkıntı yaşadı. Morais ise hazırlık çalışmalarında Cibsah ile girdiği bir pozisyonda sakatlandı. Arkadaşının müdahalesiyle sakatlandı. Muhammed Demir'in fıtık problemi vardı. Yani sakatlıklar ekibimle ilgili bir sıkıntı değil. Eğer 4-5 oyuncumda adale sorunu yaşanmış olsaydı ekibimin iyi çalışmadığını söyleyebilirdim. Ama hiç bir futbolcum adalesinden sakatlık yaşamadı."
"DAHA KOLAY 6 MAÇIMIZ VAR"
Marius Sumudica, "Artık önümüzde oynadığımız maçlardan daha kolay 6 maç var. Bunları en güzel sonuçlarla geçmek istiyoruz. Kalan 6 maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.
Devre arasında revizyona ihtiyaçlarının olduğunu belirten Sumudica, şimdiden bu yönde çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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