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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 21:35 Güncelleme: 11.03.2024 - 21:35
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        Gaziantep FK penaltı bekledi, hakem devam dedi
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        Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi.

        Maxim'in sağ kanattan yaptığı ortaya müdahaleyi uzaklaştırmak için müdahalede bulunan Semih'in hamlesi sonrası top ayağından eline sekti.

        Bu pozisyon üzerine Gaziantep FK'li oyuncular penaltı beklentisinde bulundu ancak hakem Arda Kardeşler, topun Semih'in ayağından sektiği gerekçesiyle "devam" kararı verdi.

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