Gaziantep FK penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi.
Maxim'in sağ kanattan yaptığı ortaya müdahaleyi uzaklaştırmak için müdahalede bulunan Semih'in hamlesi sonrası top ayağından eline sekti.
Bu pozisyon üzerine Gaziantep FK'li oyuncular penaltı beklentisinde bulundu ancak hakem Arda Kardeşler, topun Semih'in ayağından sektiği gerekçesiyle "devam" kararı verdi.