Bu sezon Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Gaziantep Futbol Kulübü, son iki sezonda çıktığı 11 maçta uzatma dakikalarında yediği ve attığı gollerle izleyicilerine heyecanlı dakikalar yaşattı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen sezon ilk kez çıktığı Süper Lig'i 46 puanla 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bu sezona iyi bir başlangıç yapamadı.
Geride kalan 3 haftada sadece 2 puan toplayabilen Gaziantep FK'nin maçları incelendiğinde uzatma dakikaları heyecanlı maçların ortaya çıktığı görülüyor. Geçen sezon 9 lig maçının uzatmalarda gol sesi çıkan Gaziantep FK'nin bu sezon puanlar aldığı 2 haftasında da skoru son dakika golleri belirledi.
Geçen hafta konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında son dakikalara 2-1 üstünlükle giren kırmızı-siyahlı ekip, maçın son düdüğüne 1 dakikadan az bir süre kala yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.
Bu hafta ise Göztepe'ye konuk olan ve 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 2-1 geriye düşen Gaziantep FK, 90+1. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1 puana ulaştı.
"SON DAKİKA GOLÜYLE ÜZÜLMEK DE SEVİNMEK DE FUTBOLUN GERÇEKLERİ"
Gaziantep FK Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, önceki hafta Fatih Karagümrük maçında 3 puanı hak eden taraf olmalarına rağmen son dakika golüyle yıkılıp beraberlikle yetinmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Geçen hafta ise Göztepe karşısında son dakika golüyle oyuna ortak olduklarını anlatan Büyükekşi, "Henüz ligin başındayız ve şu an hedeflediğimiz noktalarda değiliz. Son dakika golüyle üzülmek de sevinmek de futbolun gerçekleri. Kısa zamanda toparlanıp gerçek gücümüze kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.
SON 2 SEZONDA GAZİANTEP EKİBİNİN 11 MAÇINDA UZATMALARDA GOL ATILDI
Kırmızı-siyahlıların son 2 sezonda Süper Lig'deki 11 maçında uzatma dakikalarında gol oldu.
Gaziantep FK'nin uzatma dakikalarındaki gollü maçları ise şöyle:
|Sezon
|Hafta
|Maç
|Skor
|Uzatmada atılan golün dakikası
|Gaziantep FK lehine puan tablosuna etkisi
|2019-20
|9.
|Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor
|1-1
|90+1
|+1
|2019-20
|10.
|MKE Ankaragücü-Gaziantep FK
|1-2
|90+3
|+2
|2019-20
|18.
|Gaziantep FK - Fenerbahçe
|0-2
|90+4
|0
|2019-20
|21.
|Beşiktaş - Gaziantep FK
|3-0
|90+4
|0
|2019-20
|22.
|Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
|2-0
|90
|0
|2019-20
|23.
|Göztepe-Gaziantep FK
|1-1
|90+1
|+1
|2019-20
|28.
|Galatasaray-Gaziantep FK
|3-3
|90+12
|+1
|2019-20
|31.
|Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor
|3-1
|90+7
|0
|2019-20
|32.
|HES Kablo Kayserispor-Gaziantep FK
|1-1
|90+1
|-2
|2020-21
|2.
|Gaziantep FK-Fatih Karagümrük
|2-2
|90+5
|-2
|2020-21
|3.
|Göztepe-Gaziantep FK
|2-2
|90+1
|+1
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!