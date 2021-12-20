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Gaziantep FK'nin deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK'nın deplasmanda galibiyet hasreti devam ediyor

20.12.2021 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep FK'nin deplasmanda galibiyet hasreti sürüyor

Bu sezon dış sahadaki 9 karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilen teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-2, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0, Adana Demirspor'a 4-0, Atakaş Hatayspor'a 2-1, Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 yenilip, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 ve Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Böylelikle Gaziantep ekibi, dış saha performansıyla Çaykur Rizespor'dan sonra ligin en kötü takımı oldu.

Bu maçlarda kalesinde 19 gole engel olamayan Gaziantep temsilcisi, rakip filelere meşin yuvarlağı 5 kez gönderebildi.

İç sahada ise ligin en iyi takımlarından olan kırmızı-siyahlılar, evindeki 8 maçın 6'sını kazanıp diğerlerinde de berabere kaldı.

Sahasında mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, 9 maçta 21 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor'dan sonra sıralamada 8'er maçta 20 puan toplayan Trabzonspor ile aynı puanı elde etti.

Evinde rakip ağları 16 kez havalandıran, kalesinde ise sadece 6 gol gören kırmızı-siyahlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken Giresunspor ile 1-1 ve Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

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