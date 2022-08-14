16´ncı dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Markovic topu içeriye çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Maxim sağ ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

36´ncı dakikada Gaziantep FK´da sol kanattan kullanılan serbest vuruşta, Maxim ortayı yaptı. Arka direkte Jevtovic kafayı vurdu. Soluna uzanan Bahadır Han topu çıkardı.

37'ncı dakika gelişen Gaziantep FK atağında, Furkan Soyalp ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Savunmada Atakan'dan seken top kornere çıktı.

45+2´nci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, Figueiredo ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Djilobodji kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

47´nci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında, sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Maxim ortayı yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Ertuğrul Ersoy kafayı vurdu. Top kaleci Bahadır Han'ın sağında ağlara gitti: 1-0.

53´üncü dakikada Gaziantep FK´nın geliştirdiği atakta savunma arkasına sarkan Joao Figueiredo sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top yandan az farkla auta çıktı.

76´ncı dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasında karambol yaşandı. Kale sahası önünde topu önünde bulan Atakan Çankaya sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

81´nci dakikada Gaziantep FK´da Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası yayından gönderdiği pasın ardından ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou, yerden seken topa kale sahası içi sağ çaprazından sağ ayağının dışıyla dokundu ve meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi. Fakat 'VAR' incelemesinin ardından gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gaziantep FK, MKE Ankaragücü´nü 1-0 mağlup etti.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Bahtiyar Birinci, İbrahim Bozbey

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Hanousek, Furkan Soyalp (Dk. 74 Abdulkadir Parmak), Jevtovic, Maxim, Markovic (Dk. 59 Mirza Cihan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Veliu), Figueiredo (Dk. 74 Pekhart)

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - Mujakic, Atakan Çankaya, Marlon Rodrigues, Oğuz Ceylan, Abdullah Durak (Dk. 54 Diack), Pedrinho (Dk. 89 Ali Kaan Güneren), Zahid (Dk. 54 Ali Sowe), Chatzigiovannis (Dk. 54 Jese), Beridze (Dk. 66 Ariyibi), Mached

GOL: Dk.47 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK) - Atakan Çankaya, Chatzigiovannis, Diack (MKE Ankaragücü)