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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklara başladı. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:59
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        Fenerbahçe de Gaziantep mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla süren idman, pas ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

        Maribor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmalarıyla geçirdi.

        Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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