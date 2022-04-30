Son olarak taraftarı önünde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı beş maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Ligin 31. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, İttifak Holding Konyaspor'a rakip sahada 4-1 yenildi.
İzmir ekibi Göztepe ile evinde 1-1 berabere kalan kırmız-siyahlı ekip, dün de Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenildi ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.
DEPLASMANDA SADECE 1 GALİBİYET ALDI
Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 18 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.
Bu maçlarda 1 galibiyet 3 beraberlik 14 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.
Bu maçlarda rakip ağlara 13 gol bırakan Gaziantep temsilcisi kalesinde ise 36 gole engel olamadı.
KRİTİK MAÇLAR OYNAYACAK
Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.
Sonraki haftalarda Aytemiz Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, 42 puanla 16. sıraya geriledi.
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