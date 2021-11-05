Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Gaziantep'te karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20.00

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: Kalyon

YAYIN: beIN SPORTS 2

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Oğuz, Caulker, Ertuğrul, Doğan, Figueiredo, Maxim, Recep, Muhammet

YEDEKLER: Mustafa, Kitsiou, İbrahim, Ulaş, Mirza, Yusuf, Merkel, Jefferson, Dicko

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KASIMPAŞA: Harun, Feyzi, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Eysseric, Umut

YEDEKLER: Erdem, Mortadha, Sakıb, Brecka, Doğucan, Tarkan, Hasan, Ahmet, Varsa, Jorgensen

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

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Bu mücadele öncesinde Gaziantep FK'nın 12, Kasımpaşa'nın ise 9 puanı bulunuyor. Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu'yla ilk galibiyetini geçen hafta almıştı.