9. dakikada Diabate'nin sol kanattan yaptığı ortada Doukara'nın volesini kaleci Günay Güvenç son anda kornere çeldi.

26. dakikada Diabate'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada Sankhare kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

56. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Serginho'nun arka direğe yaptığı ortada kaleye yönelen meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

57. dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Diabate'nin çektiği sert şuttka kaleci Günay Güvenç, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

62. dakikada Suleymanov'un pasıyla penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Diabate'nin şutunda, kaleci Günay meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Aziz Eraltay'ın altıpasa çevirdiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Sergio, fileleri havalandırdı: 0-1.

90+2. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın orta alandan ceza sahasına doğru gönderdiği uzun pas sonrası Caulker'ın kafayla altıpasa doğru çevirdiği top, takım arkadaşı Okan Kocuk ile çarpışan Perez'in ters kafa vuruşuyla ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.